cloudyheart (CLOUDY) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 24 שעות נמוך $ 0 גבוה 24 שעות שיא כל הזמנים $ 0.03533016 המחיר הנמוך ביותר $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.34% שינוי מחיר (1D) -15.92% שינוי מחיר (7D) -11.80%

cloudyheart (CLOUDY) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, CLOUDY נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. CLOUDYהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.03533016, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, CLOUDY השתנה ב -0.34% במהלך השעה האחרונה, -15.92% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-11.80% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

cloudyheart (CLOUDY) מידע שוק

שווי שוק $ 387.52K נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 387.52K אספקת מחזור 999.99M אספקה כוללת 999,986,850.767667

שווי השוק הנוכחי של cloudyheart הוא $ 387.52K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של CLOUDY הוא 999.99M, עם היצע כולל של 999986850.767667. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 387.52K.