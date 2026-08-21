Cloud מחיר היום

מחיר Cloud (CLOUD) בזמן אמת היום הוא $ 0.02186664, עם שינוי של 0.04% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ CLOUD ל USD הוא $ 0.02186664 לכל CLOUD.

Cloud כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 13,328,883, עם היצע במחזור של 609.57M CLOUD. ב‑24 השעות האחרונות, CLOUD סחר בין $ 0.02177158 (נמוך) ל $ 0.02193967 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.625172, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.01277256.

ביצועים לטווח קצר, CLOUD נע ב -0.13% בשעה האחרונה ו +1.78% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 157.25K.

Cloud (CLOUD) מידע שוק

שווי שוק $ 13.33M$ 13.33M $ 13.33M נפח (24 שעות) $ 157.25K$ 157.25K $ 157.25K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 21.87M$ 21.87M $ 21.87M אספקת מחזור 609.57M 609.57M 609.57M אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Cloud הוא $ 13.33M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 157.25K. ההיצע במחזור של CLOUD הוא 609.57M, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 21.87M.