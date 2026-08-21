ClosedAI מחיר היום

מחיר ClosedAI (CLOSEDAI) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 4.59% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ CLOSEDAI ל USD הוא $ 0 לכל CLOSEDAI.

ClosedAI כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 215,044, עם היצע במחזור של 1.00B CLOSEDAI. ב‑24 השעות האחרונות, CLOSEDAI סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00481256, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, CLOSEDAI נע ב +0.90% בשעה האחרונה ו +24.08% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 17.85.

ClosedAI (CLOSEDAI) מידע שוק

שווי שוק $ 215.04K$ 215.04K $ 215.04K נפח (24 שעות) $ 17.85$ 17.85 $ 17.85 שווי שוק מדולל לחלוטין $ 215.04K$ 215.04K $ 215.04K אספקת מחזור 1.00B 1.00B 1.00B אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של ClosedAI הוא $ 215.04K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 17.85. ההיצע במחזור של CLOSEDAI הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 215.04K.