ClawZilla מחיר היום

מחיר ClawZilla (CLAWZ) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 0.56% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ CLAWZ ל USD הוא $ 0 לכל CLAWZ.

ClawZilla כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 23,604, עם היצע במחזור של 100.00B CLAWZ. ב‑24 השעות האחרונות, CLAWZ סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, CLAWZ נע ב -- בשעה האחרונה ו +20.83% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

ClawZilla (CLAWZ) מידע שוק

שווי שוק $ 23.60K$ 23.60K $ 23.60K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 23.60K$ 23.60K $ 23.60K אספקת מחזור 100.00B 100.00B 100.00B אספקה כוללת 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של ClawZilla הוא $ 23.60K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של CLAWZ הוא 100.00B, עם היצע כולל של 100000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 23.60K.