Clawed Code מחיר היום

מחיר Clawed Code (CLAWED) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 3.74% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ CLAWED ל USD הוא $ 0 לכל CLAWED.

Clawed Code כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 12,914.37, עם היצע במחזור של 859.26M CLAWED. ב‑24 השעות האחרונות, CLAWED סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, CLAWED נע ב +0.45% בשעה האחרונה ו +14.64% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Clawed Code (CLAWED) מידע שוק

שווי שוק $ 12.91K$ 12.91K $ 12.91K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 15.02K$ 15.02K $ 15.02K אספקת מחזור 859.26M 859.26M 859.26M אספקה כוללת 999,260,564.333421 999,260,564.333421 999,260,564.333421

שווי השוק הנוכחי של Clawed Code הוא $ 12.91K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של CLAWED הוא 859.26M, עם היצע כולל של 999260564.333421. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 15.02K.