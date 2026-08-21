ClawdVine מחיר היום

מחיר ClawdVine (CLAWDVINE) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 0.00% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ CLAWDVINE ל USD הוא $ 0 לכל CLAWDVINE.

ClawdVine כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 17,534.19, עם היצע במחזור של 95.35B CLAWDVINE. ב‑24 השעות האחרונות, CLAWDVINE סחר בין $ 0.0 (נמוך) ל $ 0.0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, CLAWDVINE נע ב -- בשעה האחרונה ו -8.99% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

ClawdVine (CLAWDVINE) מידע שוק

שווי שוק $ 17.53K$ 17.53K $ 17.53K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 18.39K$ 18.39K $ 18.39K אספקת מחזור 95.35B 95.35B 95.35B אספקה כוללת 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של ClawdVine הוא $ 17.53K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של CLAWDVINE הוא 95.35B, עם היצע כולל של 100000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 18.39K.