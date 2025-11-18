CLANS מחיר היום

מחיר CLANS (CLANS) בזמן אמת היום הוא $ 0.00001965, עם שינוי של 0.00% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ CLANS ל USD הוא $ 0.00001965 לכל CLANS.

CLANS כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 19,647.7, עם היצע במחזור של 999.98M CLANS. ב‑24 השעות האחרונות, CLANS סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00193529, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00001376.

ביצועים לטווח קצר, CLANS נע ב -- בשעה האחרונה ו 0.00% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

CLANS (CLANS) מידע שוק

שווי שוק $ 19.65K נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 19.65K אספקת מחזור 999.98M אספקה כוללת 999,978,281.1211685

