Circuits of Value (COVAL) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 24 שעות נמוך $ 0 גבוה 24 שעות שיא כל הזמנים $ 0.250821 המחיר הנמוך ביותר $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.09% שינוי מחיר (1D) -6.67% שינוי מחיר (7D) +4.96%

Circuits of Value (COVAL) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, COVAL נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. COVALהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.250821, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, COVAL השתנה ב +0.09% במהלך השעה האחרונה, -6.67% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+4.96% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Circuits of Value (COVAL) מידע שוק

שווי שוק $ 1.42M נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 1.42M אספקת מחזור 1.78B אספקה כוללת 1,784,838,483.907064

שווי השוק הנוכחי של Circuits of Value הוא $ 1.42M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של COVAL הוא 1.78B, עם היצע כולל של 1784838483.907064. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.42M.