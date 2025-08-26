CipherAI (CIPHER) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0$ 0 $ 0 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) -5.21% שינוי מחיר (7D) -12.46% שינוי מחיר (7D) -12.46%

CipherAI (CIPHER) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, CIPHER נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. CIPHERהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, CIPHER השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -5.21% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-12.46% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

CipherAI (CIPHER) מידע שוק

שווי שוק $ 91.61K$ 91.61K $ 91.61K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 102.05K$ 102.05K $ 102.05K אספקת מחזור 876.99M 876.99M 876.99M אספקה כוללת 976,987,286.367497 976,987,286.367497 976,987,286.367497

שווי השוק הנוכחי של CipherAI הוא $ 91.61K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של CIPHER הוא 876.99M, עם היצע כולל של 976987286.367497. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 102.05K.