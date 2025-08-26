Cigarette (CIG) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.01958202$ 0.01958202 $ 0.01958202 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.27% שינוי מחיר (1D) -8.17% שינוי מחיר (7D) -6.00% שינוי מחיר (7D) -6.00%

Cigarette (CIG) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, CIG נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. CIGהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.01958202, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, CIG השתנה ב -0.27% במהלך השעה האחרונה, -8.17% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-6.00% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Cigarette (CIG) מידע שוק

שווי שוק $ 1.95M$ 1.95M $ 1.95M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 1.95M$ 1.95M $ 1.95M אספקת מחזור 2.23B 2.23B 2.23B אספקה כוללת 2,231,868,866.206289 2,231,868,866.206289 2,231,868,866.206289

שווי השוק הנוכחי של Cigarette הוא $ 1.95M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של CIG הוא 2.23B, עם היצע כולל של 2231868866.206289. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.95M.