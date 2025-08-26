Churro (CHURRO) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.00538176$ 0.00538176 $ 0.00538176 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.02% שינוי מחיר (1D) -4.44% שינוי מחיר (7D) +4.40% שינוי מחיר (7D) +4.40%

Churro (CHURRO) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, CHURRO נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. CHURROהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00538176, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, CHURRO השתנה ב -0.02% במהלך השעה האחרונה, -4.44% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+4.40% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Churro (CHURRO) מידע שוק

שווי שוק $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 נפח (24 שעות) $ 59.46$ 59.46 $ 59.46 שווי שוק מדולל לחלוטין $ 25.30K$ 25.30K $ 25.30K אספקת מחזור 0.00 0.00 0.00 אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Churro הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 59.46. ההיצע במחזור של CHURRO הוא 0.00, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 25.30K.