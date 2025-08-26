עוד על CHUANPU

Chuan Pu סֵמֶל

Chuan Pu מחיר (CHUANPU)

לא רשום

1 CHUANPU ל USDמחיר חי:

--
----
-9.70%1D
mexc
USD
Chuan Pu (CHUANPU) טבלת מחירים חיה
Chuan Pu (CHUANPU) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.01890464
$ 0.01890464$ 0.01890464

$ 0
$ 0$ 0

+0.16%

-9.73%

+0.17%

+0.17%

Chuan Pu (CHUANPU) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, CHUANPU נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. CHUANPUהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.01890464, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, CHUANPU השתנה ב +0.16% במהלך השעה האחרונה, -9.73% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+0.17% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Chuan Pu (CHUANPU) מידע שוק

$ 55.58K
$ 55.58K$ 55.58K

--
----

$ 55.58K
$ 55.58K$ 55.58K

980.00M
980.00M 980.00M

979,999,884.63
979,999,884.63 979,999,884.63

שווי השוק הנוכחי של Chuan Pu הוא $ 55.58K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של CHUANPU הוא 980.00M, עם היצע כולל של 979999884.63. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 55.58K.

Chuan Pu (CHUANPU) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Chuan Puל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלChuan Pu ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלChuan Pu ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Chuan Puל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-9.73%
30 ימים$ 0-14.38%
60 ימים$ 0-16.38%
90 ימים$ 0--

מה זהChuan Pu (CHUANPU)

Chuanpu - The Chinese Trump Bringing together the best of both worlds to make crypto great again!

Chuan Pu (CHUANPU) משאב

האתר הרשמי

Chuan Puתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Chuan Pu (CHUANPU) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Chuan Pu (CHUANPU) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Chuan Pu.

בדוק את Chuan Pu תחזית המחיר עכשיו‏!

CHUANPU למטבעות מקומיים

Chuan Pu (CHUANPU) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Chuan Pu (CHUANPU) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על CHUANPU הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Chuan Pu (CHUANPU)

כמה שווה Chuan Pu (CHUANPU) היום?
החי CHUANPUהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי CHUANPU ל USD?
המחיר הנוכחי של CHUANPU ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Chuan Pu?
שווי השוק של CHUANPU הוא $ 55.58K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של CHUANPU?
ההיצע במחזור של CHUANPU הוא 980.00M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של CHUANPU?
‏‏CHUANPU השיג מחיר שיא (ATH) של 0.01890464 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של CHUANPU?
CHUANPU ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של CHUANPU?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור CHUANPU הוא -- USD.
האם CHUANPU יעלה השנה?
CHUANPU ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את CHUANPU תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
