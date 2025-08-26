עוד על CTOAD

Chilling Toad סֵמֶל

Chilling Toad מחיר (CTOAD)

1 CTOAD ל USDמחיר חי:

Chilling Toad (CTOAD) טבלת מחירים חיה
Chilling Toad (CTOAD) מידע על מחיר (USD)

Chilling Toad (CTOAD) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, CTOAD נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. CTOADהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00347986, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, CTOAD השתנה ב +1.10% במהלך השעה האחרונה, -6.43% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+4.40% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

שווי השוק הנוכחי של Chilling Toad הוא $ 26.36K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של CTOAD הוא 998.39M, עם היצע כולל של 998386411.7231. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 26.36K.

Chilling Toad (CTOAD) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Chilling Toadל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלChilling Toad ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלChilling Toad ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Chilling Toadל USDהיה $ 0.

מה זהChilling Toad (CTOAD)

Chilling Toad ($CTOAD) is a meme token built on the Solana blockchain, representing a laid-back, community-driven ethos. The project’s purpose is to foster a fun and inclusive ecosystem centered around the "chill" lifestyle, encouraging community engagement, creativity, and relaxation. Key Features: Community-Driven: The $CTOAD token powers an active and engaging community of like-minded individuals who value humor, creativity, and stress-free collaboration. Accessibility: With a focus on simplicity, $CTOAD offers easy access and low barriers to entry for new blockchain users, leveraging Solana’s fast and low-cost infrastructure. $CTOAD is more than a meme token—it’s a representation of a carefree lifestyle, providing value to its holders through ongoing community-led initiatives and innovative integrations within the blockchain space.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם.

Chilling Toad (CTOAD) משאב

Chilling Toadתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Chilling Toad (CTOAD) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Chilling Toad (CTOAD) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Chilling Toad.

בדוק את Chilling Toad תחזית המחיר עכשיו‏!

Chilling Toad (CTOAD) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Chilling Toad (CTOAD) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על CTOAD הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Chilling Toad (CTOAD)

כמה שווה Chilling Toad (CTOAD) היום?
החי CTOADהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי CTOAD ל USD?
המחיר הנוכחי של CTOAD ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Chilling Toad?
שווי השוק של CTOAD הוא $ 26.36K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של CTOAD?
ההיצע במחזור של CTOAD הוא 998.39M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של CTOAD?
‏‏CTOAD השיג מחיר שיא (ATH) של 0.00347986 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של CTOAD?
CTOAD ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של CTOAD?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור CTOAD הוא -- USD.
האם CTOAD יעלה השנה?
CTOAD ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את CTOAD תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
