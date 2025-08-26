Chilling Toad (CTOAD) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 גבוה 24 שעות $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.00347986 המחיר הנמוך ביותר $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +1.10% שינוי מחיר (1D) -6.43% שינוי מחיר (7D) +4.40%

Chilling Toad (CTOAD) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, CTOAD נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. CTOADהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00347986, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, CTOAD השתנה ב +1.10% במהלך השעה האחרונה, -6.43% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+4.40% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Chilling Toad (CTOAD) מידע שוק

שווי שוק $ 26.36K נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 26.36K אספקת מחזור 998.39M אספקה כוללת 998,386,411.7231

שווי השוק הנוכחי של Chilling Toad הוא $ 26.36K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של CTOAD הוא 998.39M, עם היצע כולל של 998386411.7231. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 26.36K.