ChicagoCoin מחיר היום

מחיר ChicagoCoin (CLT) בזמן אמת היום הוא $ 0.00376381, עם שינוי של 0.29% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ CLT ל USD הוא $ 0.00376381 לכל CLT.

ChicagoCoin כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 2,254,230, עם היצע במחזור של 600.00M CLT. ב‑24 השעות האחרונות, CLT סחר בין $ 0.00370159 (נמוך) ל $ 0.00380179 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00507574, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.0021948.

ביצועים לטווח קצר, CLT נע ב -0.44% בשעה האחרונה ו -0.82% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

ChicagoCoin (CLT) מידע שוק

שווי שוק $ 2.25M$ 2.25M $ 2.25M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 3.76M$ 3.76M $ 3.76M אספקת מחזור 600.00M 600.00M 600.00M אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של ChicagoCoin הוא $ 2.25M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של CLT הוא 600.00M, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 3.76M.