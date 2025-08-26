Chester ($CHESTER) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0
24 שעות נמוך $ 0
גבוה 24 שעות $ 0
שיא כל הזמנים $ 0.00132417
המחיר הנמוך ביותר $ 0
שינוי מחיר (שעה אחת) -0.73%
שינוי מחיר (1D) -7.33%
שינוי מחיר (7D) -8.14%

Chester ($CHESTER) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, $CHESTER נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. $CHESTERהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00132417, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, $CHESTER השתנה ב -0.73% במהלך השעה האחרונה, -7.33% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-8.14% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Chester ($CHESTER) מידע שוק

שווי שוק $ 146.63K
נפח (24 שעות) --
שווי שוק מדולל לחלוטין $ 149.17K
אספקת מחזור 973.62M
אספקה כוללת 990,457,841.0

שווי השוק הנוכחי של Chester הוא $ 146.63K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של $CHESTER הוא 973.62M, עם היצע כולל של 990457841.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 149.17K.