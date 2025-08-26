עוד על CB

Cheeseball סֵמֶל

Cheeseball מחיר (CB)

לא רשום

1 CB ל USDמחיר חי:

$0.00017892
-13.40%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
Cheeseball (CB) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 09:54:45 (UTC+8)

Cheeseball (CB) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0

$ 0

$ 0.02102669
$ 0.02102669

$ 0

+0.91%

-13.47%

+0.40%

+0.40%

Cheeseball (CB) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, CB נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. CBהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.02102669, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, CB השתנה ב +0.91% במהלך השעה האחרונה, -13.47% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+0.40% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Cheeseball (CB) מידע שוק

$ 178.86K

--
$ 178.86K

999.76M

999,762,679.469871

שווי השוק הנוכחי של Cheeseball הוא $ 178.86K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של CB הוא 999.76M, עם היצע כולל של 999762679.469871. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 178.86K.

Cheeseball (CB) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Cheeseballל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלCheeseball ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלCheeseball ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Cheeseballל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-13.47%
30 ימים$ 0-10.12%
60 ימים$ 0-4.45%
90 ימים$ 0--

מה זהCheeseball (CB)

Cheeseball is a meme coin on the Solana chain. The Cheeseball community brings together investors from every corner of the world and generates daily interacting contents such as games and contests. Staking, lotteries, NFTs and daily raffles are on the menu. The team is taking advantage of the upcoming Holiday to gain the crypto community’s attention but as the weeks go by, this project will gain its reputation through continuous communication with its investors, aggressive marketing campaigns, listings and constant deliveries from the leadership team. They are currently designing a utility tying every single project together, in order to provide their investors with further room to maximize their profits and increase their retention. Their most important values are integrity, innovation, communication, respect and unconditional love.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Cheeseball (CB) משאב

האתר הרשמי

Cheeseballתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Cheeseball (CB) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Cheeseball (CB) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Cheeseball.

בדוק את Cheeseball תחזית המחיר עכשיו‏!

CB למטבעות מקומיים

Cheeseball (CB) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Cheeseball (CB) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על CB הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Cheeseball (CB)

כמה שווה Cheeseball (CB) היום?
החי CBהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי CB ל USD?
המחיר הנוכחי של CB ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Cheeseball?
שווי השוק של CB הוא $ 178.86K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של CB?
ההיצע במחזור של CB הוא 999.76M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של CB?
‏‏CB השיג מחיר שיא (ATH) של 0.02102669 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של CB?
CB ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של CB?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור CB הוא -- USD.
האם CB יעלה השנה?
CB ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את CB תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 09:54:45 (UTC+8)

Cheeseball (CB) עדכונים חשובים מהתעשייה

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.