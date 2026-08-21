Checkr מחיר היום

מחיר Checkr ($CHECKR) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 11.70% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ $CHECKR ל USD הוא $ 0 לכל $CHECKR.

Checkr כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 27,892, עם היצע במחזור של 34.21B $CHECKR. ב‑24 השעות האחרונות, $CHECKR סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, $CHECKR נע ב +1.18% בשעה האחרונה ו +32.21% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Checkr ($CHECKR) מידע שוק

שווי שוק $ 27.89K$ 27.89K $ 27.89K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 81.54K$ 81.54K $ 81.54K אספקת מחזור 34.21B 34.21B 34.21B אספקה כוללת 96,503,815,087.25958 96,503,815,087.25958 96,503,815,087.25958

שווי השוק הנוכחי של Checkr הוא $ 27.89K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של $CHECKR הוא 34.21B, עם היצע כולל של 96503815087.25958. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 81.54K.