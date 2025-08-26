CheckerChain (SN87) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.623805 $ 0.623805 $ 0.623805 24 שעות נמוך $ 0.726297 $ 0.726297 $ 0.726297 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.623805$ 0.623805 $ 0.623805 גבוה 24 שעות $ 0.726297$ 0.726297 $ 0.726297 שיא כל הזמנים $ 1.004$ 1.004 $ 1.004 המחיר הנמוך ביותר $ 0.32576$ 0.32576 $ 0.32576 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.05% שינוי מחיר (1D) -13.48% שינוי מחיר (7D) -12.96% שינוי מחיר (7D) -12.96%

CheckerChain (SN87) המחיר בזמן אמת של הוא $0.628384. במהלך 24 השעות האחרונות, SN87 נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.623805 לבין שיא של $ 0.726297, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SN87השיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1.004, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.32576.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, SN87 השתנה ב -0.05% במהלך השעה האחרונה, -13.48% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-12.96% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

CheckerChain (SN87) מידע שוק

שווי שוק $ 867.54K$ 867.54K $ 867.54K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 867.54K$ 867.54K $ 867.54K אספקת מחזור 1.38M 1.38M 1.38M אספקה כוללת 1,393,559.309146628 1,393,559.309146628 1,393,559.309146628

שווי השוק הנוכחי של CheckerChain הוא $ 867.54K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SN87 הוא 1.38M, עם היצע כולל של 1393559.309146628. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 867.54K.