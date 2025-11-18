Chatrix מחיר היום

מחיר Chatrix (CRX) בזמן אמת היום הוא $ 0.00002959, עם שינוי של 3.40% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ CRX ל USD הוא $ 0.00002959 לכל CRX.

Chatrix כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 22,453, עם היצע במחזור של 758.68M CRX. ב‑24 השעות האחרונות, CRX סחר בין $ 0.00002818 (נמוך) ל $ 0.0000311 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00098976, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00002818.

ביצועים לטווח קצר, CRX נע ב +4.44% בשעה האחרונה ו -21.41% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Chatrix (CRX) מידע שוק

שווי שוק $ 22.45K$ 22.45K $ 22.45K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 25.89K$ 25.89K $ 25.89K אספקת מחזור 758.68M 758.68M 758.68M אספקה כוללת 874,885,214.8164753 874,885,214.8164753 874,885,214.8164753

