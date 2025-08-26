ChAtoshI (CHATOSHI) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.00199444 24 שעות נמוך $ 0.0021337 גבוה 24 שעות שיא כל הזמנים $ 0.00788568 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00148505 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.01% שינוי מחיר (1D) -3.21% שינוי מחיר (7D) -1.09%

ChAtoshI (CHATOSHI) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00199601. במהלך 24 השעות האחרונות, CHATOSHI נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00199444 לבין שיא של $ 0.0021337, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. CHATOSHIהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00788568, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00148505.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, CHATOSHI השתנה ב -0.01% במהלך השעה האחרונה, -3.21% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-1.09% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

ChAtoshI (CHATOSHI) מידע שוק

שווי שוק $ 2.00M נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 2.00M אספקת מחזור 999.00M אספקה כוללת 998,998,796.75806

שווי השוק הנוכחי של ChAtoshI הוא $ 2.00M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של CHATOSHI הוא 999.00M, עם היצע כולל של 998998796.75806. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 2.00M.