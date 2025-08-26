עוד על CHATOSHI

ChAtoshI מחיר (CHATOSHI)

1 CHATOSHI ל USDמחיר חי:

$0.00199601
$0.00199601
-3.20%1D
ChAtoshI (CHATOSHI) טבלת מחירים חיה
ChAtoshI (CHATOSHI) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
24 שעות נמוך
גבוה 24 שעות

-0.01%

-3.21%

-1.09%

-1.09%

ChAtoshI (CHATOSHI) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00199601. במהלך 24 השעות האחרונות, CHATOSHI נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00199444 לבין שיא של $ 0.0021337, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. CHATOSHIהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00788568, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00148505.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, CHATOSHI השתנה ב -0.01% במהלך השעה האחרונה, -3.21% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-1.09% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

ChAtoshI (CHATOSHI) מידע שוק

שווי השוק הנוכחי של ChAtoshI הוא $ 2.00M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של CHATOSHI הוא 999.00M, עם היצע כולל של 998998796.75806. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 2.00M.

ChAtoshI (CHATOSHI) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של ChAtoshIל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלChAtoshI ל USDהיה . $ +0.0000542485.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלChAtoshI ל USDהיה $ +0.0002774663.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של ChAtoshIל USDהיה $ -0.0005851048088344302.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-3.21%
30 ימים$ +0.0000542485+2.72%
60 ימים$ +0.0002774663+13.90%
90 ימים$ -0.0005851048088344302-22.66%

מה זהChAtoshI (CHATOSHI)

What Is ChAtoshI (CHATOSHI)? ChAtoshI is a proprietary AI-powered Web3 browser and search engine that enables its users to simply and effectively navigate all aspects of blockchain and the wider Web3 ecosystem.  Simply put, Chatoshi.ai aims to be the Google of Web3, redefining how users interact trade on, search, and interact with the blockchain. From an an advanced AI agent, to a crypto search engine, to an integrated Web3 Solana browser, Chatoshi empowers users to: - Discover and meet all their crypto-related demands - Access real-time market insights - Navigate and utilize decentralized applications (dApps) - Explore and understand the blockchain ecosystem with ease More than just a coin, ChAtoshI is your intelligent companion for the decentralized future, combining cutting-edge AI with Web3 functionality.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם.

ChAtoshI (CHATOSHI) משאב

נייר לבן
האתר הרשמי

ChAtoshIתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה ChAtoshI (CHATOSHI) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות ChAtoshI (CHATOSHI) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור ChAtoshI.

בדוק את ChAtoshI תחזית המחיר עכשיו‏!

CHATOSHI למטבעות מקומיים

ChAtoshI (CHATOSHI) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של ChAtoshI (CHATOSHI) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על CHATOSHI הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על ChAtoshI (CHATOSHI)

כמה שווה ChAtoshI (CHATOSHI) היום?
החי CHATOSHIהמחיר ב USD הוא 0.00199601 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי CHATOSHI ל USD?
המחיר הנוכחי של CHATOSHI ל USD הוא $ 0.00199601. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של ChAtoshI?
שווי השוק של CHATOSHI הוא $ 2.00M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של CHATOSHI?
ההיצע במחזור של CHATOSHI הוא 999.00M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של CHATOSHI?
‏‏CHATOSHI השיג מחיר שיא (ATH) של 0.00788568 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של CHATOSHI?
CHATOSHI ‏‏רשם מחירATL של 0.00148505 USD.
מהו נפח המסחר של CHATOSHI?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור CHATOSHI הוא -- USD.
האם CHATOSHI יעלה השנה?
CHATOSHI ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את CHATOSHI תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
