What Is ChAtoshI (CHATOSHI)?
ChAtoshI is a proprietary AI-powered Web3 browser and search engine that enables its users to simply and effectively navigate all aspects of blockchain and the wider Web3 ecosystem. Simply put, Chatoshi.ai aims to be the Google of Web3, redefining how users interact trade on, search, and interact with the blockchain. From an an advanced AI agent, to a crypto search engine, to an integrated Web3 Solana browser, Chatoshi empowers users to:
- Discover and meet all their crypto-related demands
- Access real-time market insights
- Navigate and utilize decentralized applications (dApps)
- Explore and understand the blockchain ecosystem with ease
More than just a coin, ChAtoshI is your intelligent companion for the decentralized future, combining cutting-edge AI with Web3 functionality.
ChAtoshI (CHATOSHI) טוקנומיקה & ניתוח מחיר
חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור ChAtoshI (CHATOSHI), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף.
ChAtoshI (CHATOSHI) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש
הבנת הטוקנומיקה של ChAtoshI (CHATOSHI) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו.
מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים:
ההיצע הכולל:
המספר המקסימלי של CHATOSHI אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם.
אספקה במחזור:
מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות.
ההיצע המקסימלי:
המקסימום הקבוע של כמות CHATOSHIהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול.
FDV (שווי מדולל מלא):
מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור.
שיעור האינפלציה:
משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך.
למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים?
היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר.
היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך.
הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית.
FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר.
עכשיו כשאתם מבינים את CHATOSHIטוקניומיקה, חקרו אתCHATOSHIהמחיר בזמן אמת של אסימונים!
CHATOSHI חיזוי מחיר
רוצה לדעת לאן CHATOSHI עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו CHATOSHI משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית.
