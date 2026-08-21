CharacterX מחיר היום

מחיר CharacterX (CAI) בזמן אמת היום הוא $ 0.01699664, עם שינוי של 3.24% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ CAI ל USD הוא $ 0.01699664 לכל CAI.

CharacterX כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 1,699,679, עם היצע במחזור של 100.00M CAI. ב‑24 השעות האחרונות, CAI סחר בין $ 0.01642134 (נמוך) ל $ 0.02036956 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.378105, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.01090516.

ביצועים לטווח קצר, CAI נע ב -4.56% בשעה האחרונה ו +32.41% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 11.03K.

CharacterX (CAI) מידע שוק

שווי שוק $ 1.70M$ 1.70M $ 1.70M נפח (24 שעות) $ 11.03K$ 11.03K $ 11.03K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 1.70M$ 1.70M $ 1.70M אספקת מחזור 100.00M 100.00M 100.00M אספקה כוללת 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של CharacterX הוא $ 1.70M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 11.03K. ההיצע במחזור של CAI הוא 100.00M, עם היצע כולל של 100000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.70M.