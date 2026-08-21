Chain4Energy מחיר היום

מחיר Chain4Energy (C4E) בזמן אמת היום הוא $ 0.00169321, עם שינוי של 0.00% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ C4E ל USD הוא $ 0.00169321 לכל C4E.

Chain4Energy כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 208,200, עם היצע במחזור של 122.96M C4E. ב‑24 השעות האחרונות, C4E סחר בין $ 0.0 (נמוך) ל $ 0.0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.079614, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, C4E נע ב -- בשעה האחרונה ו -4.17% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 0.14.

Chain4Energy (C4E) מידע שוק

שווי שוק $ 208.20K$ 208.20K $ 208.20K נפח (24 שעות) $ 0.14$ 0.14 $ 0.14 שווי שוק מדולל לחלוטין $ 537.73K$ 537.73K $ 537.73K אספקת מחזור 122.96M 122.96M 122.96M אספקה כוללת 317,606,298.254235 317,606,298.254235 317,606,298.254235

שווי השוק הנוכחי של Chain4Energy הוא $ 208.20K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 0.14. ההיצע במחזור של C4E הוא 122.96M, עם היצע כולל של 317606298.254235. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 537.73K.