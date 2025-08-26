עוד על CHAIN

Chain Games סֵמֶל

Chain Games מחיר (CHAIN)

לא רשום

1 CHAIN ל USDמחיר חי:

$0.02315183
$0.02315183
-5.40%1D
mexc
USD
Chain Games (CHAIN) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 05:05:01 (UTC+8)

Chain Games (CHAIN) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.02310953
$ 0.02310953
24 שעות נמוך
$ 0.02522217
$ 0.02522217
גבוה 24 שעות

$ 0.02310953
$ 0.02310953

$ 0.02522217
$ 0.02522217

$ 1.03
$ 1.03

$ 0.0055509
$ 0.0055509

-0.70%

-5.60%

+1.18%

+1.18%

Chain Games (CHAIN) המחיר בזמן אמת של הוא $0.02313738. במהלך 24 השעות האחרונות, CHAIN נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.02310953 לבין שיא של $ 0.02522217, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. CHAINהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1.03, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.0055509.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, CHAIN השתנה ב -0.70% במהלך השעה האחרונה, -5.60% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+1.18% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Chain Games (CHAIN) מידע שוק

$ 8.79M
$ 8.79M

--
--

$ 11.42M
$ 11.42M

379.87M
379.87M

493,499,998.3071
493,499,998.3071

שווי השוק הנוכחי של Chain Games הוא $ 8.79M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של CHAIN הוא 379.87M, עם היצע כולל של 493499998.3071. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 11.42M.

Chain Games (CHAIN) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Chain Gamesל USDהיה $ -0.00137427184542793.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלChain Games ל USDהיה . $ -0.0018347201.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלChain Games ל USDהיה $ +0.0036792807.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Chain Gamesל USDהיה $ -0.007150906470228583.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.00137427184542793-5.60%
30 ימים$ -0.0018347201-7.92%
60 ימים$ +0.0036792807+15.90%
90 ימים$ -0.007150906470228583-23.60%

מה זהChain Games (CHAIN)

The CHAIN token is the primary medium of exchange used for all entry fees and contest payouts on the Chain Games network.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Chain Games (CHAIN) משאב

האתר הרשמי

Chain Gamesתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Chain Games (CHAIN) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Chain Games (CHAIN) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Chain Games.

בדוק את Chain Games תחזית המחיר עכשיו‏!

CHAIN למטבעות מקומיים

Chain Games (CHAIN) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Chain Games (CHAIN) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על CHAIN הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Chain Games (CHAIN)

כמה שווה Chain Games (CHAIN) היום?
החי CHAINהמחיר ב USD הוא 0.02313738 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי CHAIN ל USD?
המחיר הנוכחי של CHAIN ל USD הוא $ 0.02313738. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Chain Games?
שווי השוק של CHAIN הוא $ 8.79M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של CHAIN?
ההיצע במחזור של CHAIN הוא 379.87M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של CHAIN?
‏‏CHAIN השיג מחיר שיא (ATH) של 1.03 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של CHAIN?
CHAIN ‏‏רשם מחירATL של 0.0055509 USD.
מהו נפח המסחר של CHAIN?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור CHAIN הוא -- USD.
האם CHAIN יעלה השנה?
CHAIN ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את CHAIN תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 05:05:01 (UTC+8)

Chain Games (CHAIN) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.