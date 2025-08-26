Chain Games (CHAIN) מידע על מחיר (USD)

Chain Games (CHAIN) המחיר בזמן אמת של הוא $0.02313738. במהלך 24 השעות האחרונות, CHAIN נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.02310953 לבין שיא של $ 0.02522217, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. CHAINהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1.03, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.0055509.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, CHAIN השתנה ב -0.70% במהלך השעה האחרונה, -5.60% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+1.18% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Chain Games (CHAIN) מידע שוק

שווי השוק הנוכחי של Chain Games הוא $ 8.79M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של CHAIN הוא 379.87M, עם היצע כולל של 493499998.3071. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 11.42M.