CHAD (CHAD) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 24 שעות נמוך $ 0 גבוה 24 שעות שיא כל הזמנים $ 0.00966657 המחיר הנמוך ביותר $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +1.17% שינוי מחיר (1D) -11.43% שינוי מחיר (7D) -21.47%

CHAD (CHAD) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, CHAD נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. CHADהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00966657, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, CHAD השתנה ב +1.17% במהלך השעה האחרונה, -11.43% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-21.47% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

CHAD (CHAD) מידע שוק

שווי שוק $ 41.79K נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 41.79K אספקת מחזור 998.58M אספקה כוללת 998,578,127.671253

שווי השוק הנוכחי של CHAD הוא $ 41.79K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של CHAD הוא 998.58M, עם היצע כולל של 998578127.671253. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 41.79K.