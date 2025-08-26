CFGI מחיר (CFGI)
-3.37%
-12.02%
+13.99%
+13.99%
CFGI (CFGI) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00117163. במהלך 24 השעות האחרונות, CFGI נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00116959 לבין שיא של $ 0.00137757, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. CFGIהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00177275, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, CFGI השתנה ב -3.37% במהלך השעה האחרונה, -12.02% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+13.99% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
שווי השוק הנוכחי של CFGI הוא $ 9.59M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של CFGI הוא 8.19B, עם היצע כולל של 8186781686.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 9.59M.
במהלך היום, השינוי במחיר של CFGIל USDהיה $ -0.000160196978273466.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלCFGI ל USDהיה . $ -0.0001510459.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלCFGI ל USDהיה $ -0.0001106506.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של CFGIל USDהיה $ +0.0005736557766195176.
|תְקוּפָה
|לשנות (USD)
|לשנות (%)
|הַיוֹם
|$ -0.000160196978273466
|-12.02%
|30 ימים
|$ -0.0001510459
|-12.89%
|60 ימים
|$ -0.0001106506
|-9.44%
|90 ימים
|$ +0.0005736557766195176
|+95.93%
CFGI.io is a crypto trading platform based around it's very own unique version of the Crypto Fear & Greed Index. Our unique algorithms powered by AI allow for smaller and more volatile currencies and projects to be tracked more accurately on multiple timeframes. The Fear & Greed Index is a huge data collecting and creating system for all major crypto currencies. We plan to use this ever growing data to build our own AI Agents, Robots, let other companies and projects build ontop of our data, and continue to build our platform to become an all-in-one stop for all crypto investors, traders and hodlers. $CFGI is the native currency for the CFGI.io platform. Our mission is to provide accurate, real-time indicators that empower traders to make informed decisions. We aim to create a reliable platform that harnesses advanced algorithms and cutting edge technology to analyze market trends and predict its directions. Our goal is to foster a community of informed and confident traders that can navigate markets with precision and success.
|זְמַן (UTC+8)
|סוּג
|מֵידָע
|08-25 09:45:00
|עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
|08-25 05:44:00
|עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
|08-24 19:48:00
|עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
|08-24 03:20:00
|עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
|08-24 02:09:00
|עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
|08-24 02:00:00
|תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות
