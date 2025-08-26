CFGI (CFGI) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.00116959 $ 0.00116959 $ 0.00116959 24 שעות נמוך $ 0.00137757 $ 0.00137757 $ 0.00137757 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.00116959$ 0.00116959 $ 0.00116959 גבוה 24 שעות $ 0.00137757$ 0.00137757 $ 0.00137757 שיא כל הזמנים $ 0.00177275$ 0.00177275 $ 0.00177275 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -3.37% שינוי מחיר (1D) -12.02% שינוי מחיר (7D) +13.99% שינוי מחיר (7D) +13.99%

CFGI (CFGI) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00117163. במהלך 24 השעות האחרונות, CFGI נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00116959 לבין שיא של $ 0.00137757, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. CFGIהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00177275, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, CFGI השתנה ב -3.37% במהלך השעה האחרונה, -12.02% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+13.99% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

CFGI (CFGI) מידע שוק

שווי שוק $ 9.59M$ 9.59M $ 9.59M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 9.59M$ 9.59M $ 9.59M אספקת מחזור 8.19B 8.19B 8.19B אספקה כוללת 8,186,781,686.0 8,186,781,686.0 8,186,781,686.0

שווי השוק הנוכחי של CFGI הוא $ 9.59M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של CFGI הוא 8.19B, עם היצע כולל של 8186781686.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 9.59M.