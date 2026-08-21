Cere Network מחיר היום

מחיר Cere Network (CERE) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 1.79% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ CERE ל USD הוא $ 0 לכל CERE.

Cere Network כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 1,895,615, עם היצע במחזור של 8.94B CERE. ב‑24 השעות האחרונות, CERE סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.47126, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, CERE נע ב +0.35% בשעה האחרונה ו +4.98% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 2.78K.

Cere Network (CERE) מידע שוק

שווי שוק $ 1.90M$ 1.90M $ 1.90M נפח (24 שעות) $ 2.78K$ 2.78K $ 2.78K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 2.12M$ 2.12M $ 2.12M אספקת מחזור 8.94B 8.94B 8.94B אספקה כוללת 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Cere Network הוא $ 1.90M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 2.78K. ההיצע במחזור של CERE הוא 8.94B, עם היצע כולל של 10000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 2.12M.