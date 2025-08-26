CatSolHat (SOLCAT) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.00157474 $ 0.00157474 $ 0.00157474 24 שעות נמוך $ 0.00180297 $ 0.00180297 $ 0.00180297 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.00157474$ 0.00157474 $ 0.00157474 גבוה 24 שעות $ 0.00180297$ 0.00180297 $ 0.00180297 שיא כל הזמנים $ 0.099826$ 0.099826 $ 0.099826 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00147732$ 0.00147732 $ 0.00147732 שינוי מחיר (שעה אחת) -1.01% שינוי מחיר (1D) -9.99% שינוי מחיר (7D) -4.10% שינוי מחיר (7D) -4.10%

CatSolHat (SOLCAT) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00158712. במהלך 24 השעות האחרונות, SOLCAT נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00157474 לבין שיא של $ 0.00180297, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SOLCATהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.099826, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00147732.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, SOLCAT השתנה ב -1.01% במהלך השעה האחרונה, -9.99% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-4.10% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

CatSolHat (SOLCAT) מידע שוק

שווי שוק $ 111.59K$ 111.59K $ 111.59K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 111.59K$ 111.59K $ 111.59K אספקת מחזור 69.95M 69.95M 69.95M אספקה כוללת 69,948,866.0 69,948,866.0 69,948,866.0

שווי השוק הנוכחי של CatSolHat הוא $ 111.59K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SOLCAT הוא 69.95M, עם היצע כולל של 69948866.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 111.59K.