CatSlap מחיר היום

מחיר CatSlap (SLAP) בזמן אמת היום הוא --, עם שינוי של 5.63% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ SLAP ל USD הוא -- לכל SLAP.

CatSlap כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 1,463,045, עם היצע במחזור של 3.95B SLAP. ב‑24 השעות האחרונות, SLAP סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.01007296, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, SLAP נע ב +1.15% בשעה האחרונה ו -16.40% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

CatSlap (SLAP) מידע שוק

שווי שוק $ 1.46M$ 1.46M $ 1.46M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 2.80M$ 2.80M $ 2.80M אספקת מחזור 3.95B 3.95B 3.95B אספקה כוללת 7,547,128,957.623448 7,547,128,957.623448 7,547,128,957.623448

