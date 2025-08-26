Catbal (CATBAL) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: 24 שעות נמוך $ 4.25 גבוה 24 שעות $ 4.83 שיא כל הזמנים $ 116.34 המחיר הנמוך ביותר $ 2.6 שינוי מחיר (שעה אחת) -1.60% שינוי מחיר (1D) +4.12% שינוי מחיר (7D) +10.01%

Catbal (CATBAL) המחיר בזמן אמת של הוא $4.42. במהלך 24 השעות האחרונות, CATBAL נסחר בטווח שבין שפל של $ 4.25 לבין שיא של $ 4.83, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. CATBALהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 116.34, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 2.6.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, CATBAL השתנה ב -1.60% במהלך השעה האחרונה, +4.12% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+10.01% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Catbal (CATBAL) מידע שוק

שווי שוק $ 4.44M נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 4.44M אספקת מחזור 999.31K אספקה כוללת 999,308.84

שווי השוק הנוכחי של Catbal הוא $ 4.44M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של CATBAL הוא 999.31K, עם היצע כולל של 999308.84. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 4.44M.