CashBackPro מחיר היום

מחיר CashBackPro (CBP) בזמן אמת היום הוא $ 0.00906905, עם שינוי של 0.02% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ CBP ל USD הוא $ 0.00906905 לכל CBP.

CashBackPro כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 1,743,074, עם היצע במחזור של 192.21M CBP. ב‑24 השעות האחרונות, CBP סחר בין $ 0.00904347 (נמוך) ל $ 0.00915494 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 21.22, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.0012794.

ביצועים לטווח קצר, CBP נע ב +0.00% בשעה האחרונה ו -16.18% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 41.02.

CashBackPro (CBP) מידע שוק

שווי שוק $ 1.74M$ 1.74M $ 1.74M נפח (24 שעות) $ 41.02$ 41.02 $ 41.02 שווי שוק מדולל לחלוטין $ 1.74M$ 1.74M $ 1.74M אספקת מחזור 192.21M 192.21M 192.21M אספקה כוללת 192,207,482.517517 192,207,482.517517 192,207,482.517517

שווי השוק הנוכחי של CashBackPro הוא $ 1.74M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 41.02. ההיצע במחזור של CBP הוא 192.21M, עם היצע כולל של 192207482.517517. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.74M.