Carbon Protocol (SWTH) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.00080381 $ 0.00080381 $ 0.00080381 24 שעות נמוך $ 0.00086135 $ 0.00086135 $ 0.00086135 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.00080381$ 0.00080381 $ 0.00080381 גבוה 24 שעות $ 0.00086135$ 0.00086135 $ 0.00086135 שיא כל הזמנים $ 0.103084$ 0.103084 $ 0.103084 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00007425$ 0.00007425 $ 0.00007425 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.01% שינוי מחיר (1D) -6.10% שינוי מחיר (7D) -8.38% שינוי מחיר (7D) -8.38%

Carbon Protocol (SWTH) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00080386. במהלך 24 השעות האחרונות, SWTH נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00080381 לבין שיא של $ 0.00086135, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SWTHהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.103084, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00007425.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, SWTH השתנה ב +0.01% במהלך השעה האחרונה, -6.10% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-8.38% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Carbon Protocol (SWTH) מידע שוק

שווי שוק $ 1.38M$ 1.38M $ 1.38M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 1.74M$ 1.74M $ 1.74M אספקת מחזור 1.72B 1.72B 1.72B אספקה כוללת 2,160,000,000.0 2,160,000,000.0 2,160,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Carbon Protocol הוא $ 1.38M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SWTH הוא 1.72B, עם היצע כולל של 2160000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.74M.