עוד על SWTH

SWTH מידע על מחיר

SWTH מסמך לבן

SWTH אתר רשמי

SWTH טוקניומיקה

SWTH תחזית מחיר

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

Carbon Protocol סֵמֶל

Carbon Protocol מחיר (SWTH)

לא רשום

1 SWTH ל USDמחיר חי:

$0.00080386
$0.00080386$0.00080386
-6.10%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
Carbon Protocol (SWTH) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 07:26:29 (UTC+8)

Carbon Protocol (SWTH) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.00080381
$ 0.00080381$ 0.00080381
24 שעות נמוך
$ 0.00086135
$ 0.00086135$ 0.00086135
גבוה 24 שעות

$ 0.00080381
$ 0.00080381$ 0.00080381

$ 0.00086135
$ 0.00086135$ 0.00086135

$ 0.103084
$ 0.103084$ 0.103084

$ 0.00007425
$ 0.00007425$ 0.00007425

+0.01%

-6.10%

-8.38%

-8.38%

Carbon Protocol (SWTH) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00080386. במהלך 24 השעות האחרונות, SWTH נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00080381 לבין שיא של $ 0.00086135, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SWTHהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.103084, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00007425.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, SWTH השתנה ב +0.01% במהלך השעה האחרונה, -6.10% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-8.38% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Carbon Protocol (SWTH) מידע שוק

$ 1.38M
$ 1.38M$ 1.38M

--
----

$ 1.74M
$ 1.74M$ 1.74M

1.72B
1.72B 1.72B

2,160,000,000.0
2,160,000,000.0 2,160,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Carbon Protocol הוא $ 1.38M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SWTH הוא 1.72B, עם היצע כולל של 2160000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.74M.

Carbon Protocol (SWTH) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Carbon Protocolל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלCarbon Protocol ל USDהיה . $ -0.0000219175.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלCarbon Protocol ל USDהיה $ -0.0000318511.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Carbon Protocolל USDהיה $ -0.0002879391200282524.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-6.10%
30 ימים$ -0.0000219175-2.72%
60 ימים$ -0.0000318511-3.96%
90 ימים$ -0.0002879391200282524-26.37%

מה זהCarbon Protocol (SWTH)

Carbon is a decentralized layer 2 cross-chain trading protocol designed specifically to support trading of sophisticated & advanced financial instruments such as options, bonds and futures, at scale.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Carbon Protocol (SWTH) משאב

נייר לבן
האתר הרשמי

Carbon Protocolתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Carbon Protocol (SWTH) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Carbon Protocol (SWTH) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Carbon Protocol.

בדוק את Carbon Protocol תחזית המחיר עכשיו‏!

SWTH למטבעות מקומיים

Carbon Protocol (SWTH) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Carbon Protocol (SWTH) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על SWTH הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Carbon Protocol (SWTH)

כמה שווה Carbon Protocol (SWTH) היום?
החי SWTHהמחיר ב USD הוא 0.00080386 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי SWTH ל USD?
המחיר הנוכחי של SWTH ל USD הוא $ 0.00080386. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Carbon Protocol?
שווי השוק של SWTH הוא $ 1.38M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של SWTH?
ההיצע במחזור של SWTH הוא 1.72B USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של SWTH?
‏‏SWTH השיג מחיר שיא (ATH) של 0.103084 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של SWTH?
SWTH ‏‏רשם מחירATL של 0.00007425 USD.
מהו נפח המסחר של SWTH?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור SWTH הוא -- USD.
האם SWTH יעלה השנה?
SWTH ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את SWTH תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 07:26:29 (UTC+8)

Carbon Protocol (SWTH) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.