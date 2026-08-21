Carbon Browser מחיר היום

מחיר Carbon Browser (CSIX) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 0.00% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ CSIX ל USD הוא $ 0 לכל CSIX.

Carbon Browser כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 83,685, עם היצע במחזור של 905.85M CSIX. ב‑24 השעות האחרונות, CSIX סחר בין $ 0.0 (נמוך) ל $ 0.0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.427301, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, CSIX נע ב -- בשעה האחרונה ו 0.00% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Carbon Browser (CSIX) מידע שוק

שווי שוק $ 83.69K$ 83.69K $ 83.69K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 83.69K$ 83.69K $ 83.69K אספקת מחזור 905.85M 905.85M 905.85M אספקה כוללת 905,295,494.4854443 905,295,494.4854443 905,295,494.4854443

שווי השוק הנוכחי של Carbon Browser הוא $ 83.69K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של CSIX הוא 905.85M, עם היצע כולל של 905295494.4854443. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 83.69K.