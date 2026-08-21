Capybara Token מחיר היום

מחיר Capybara Token (CAPY) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 0.48% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ CAPY ל USD הוא $ 0 לכל CAPY.

Capybara Token כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 136,152, עם היצע במחזור של 69.00B CAPY. ב‑24 השעות האחרונות, CAPY סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, CAPY נע ב +0.43% בשעה האחרונה ו +23.59% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Capybara Token (CAPY) מידע שוק

שווי שוק $ 136.15K$ 136.15K $ 136.15K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 136.15K$ 136.15K $ 136.15K אספקת מחזור 69.00B 69.00B 69.00B אספקה כוללת 69,000,000,000.0 69,000,000,000.0 69,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Capybara Token הוא $ 136.15K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של CAPY הוא 69.00B, עם היצע כולל של 69000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 136.15K.