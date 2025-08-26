Candles (SN31) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.634492 $ 0.634492 $ 0.634492 24 שעות נמוך $ 0.729706 $ 0.729706 $ 0.729706 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.634492$ 0.634492 $ 0.634492 גבוה 24 שעות $ 0.729706$ 0.729706 $ 0.729706 שיא כל הזמנים $ 2.05$ 2.05 $ 2.05 המחיר הנמוך ביותר $ 0.634492$ 0.634492 $ 0.634492 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.90% שינוי מחיר (1D) -11.82% שינוי מחיר (7D) -22.91% שינוי מחיר (7D) -22.91%

Candles (SN31) המחיר בזמן אמת של הוא $0.642856. במהלך 24 השעות האחרונות, SN31 נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.634492 לבין שיא של $ 0.729706, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SN31השיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 2.05, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.634492.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, SN31 השתנה ב +0.90% במהלך השעה האחרונה, -11.82% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-22.91% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Candles (SN31) מידע שוק

שווי שוק $ 1.47M$ 1.47M $ 1.47M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 1.47M$ 1.47M $ 1.47M אספקת מחזור 2.29M 2.29M 2.29M אספקה כוללת 2,292,656.795773379 2,292,656.795773379 2,292,656.795773379

שווי השוק הנוכחי של Candles הוא $ 1.47M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SN31 הוא 2.29M, עם היצע כולל של 2292656.795773379. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.47M.