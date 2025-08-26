Calicoin (CALICO) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.01761292$ 0.01761292 $ 0.01761292 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -1.04% שינוי מחיר (1D) -12.87% שינוי מחיר (7D) -18.79% שינוי מחיר (7D) -18.79%

Calicoin (CALICO) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, CALICO נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. CALICOהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.01761292, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, CALICO השתנה ב -1.04% במהלך השעה האחרונה, -12.87% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-18.79% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Calicoin (CALICO) מידע שוק

שווי שוק $ 100.90K$ 100.90K $ 100.90K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 100.90K$ 100.90K $ 100.90K אספקת מחזור 959.11M 959.11M 959.11M אספקה כוללת 959,112,227.136257 959,112,227.136257 959,112,227.136257

שווי השוק הנוכחי של Calicoin הוא $ 100.90K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של CALICO הוא 959.11M, עם היצע כולל של 959112227.136257. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 100.90K.