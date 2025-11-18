Caliber מחיר היום

מחיר Caliber (CAL50) בזמן אמת היום הוא $ 0.292341, עם שינוי של 1.64% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ CAL50 ל USD הוא $ 0.292341 לכל CAL50.

Caliber כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 29,613,188, עם היצע במחזור של 100.00M CAL50. ב‑24 השעות האחרונות, CAL50 סחר בין $ 0.281385 (נמוך) ל $ 0.297755 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.309508, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.155988.

ביצועים לטווח קצר, CAL50 נע ב -1.81% בשעה האחרונה ו +0.76% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Caliber (CAL50) מידע שוק

שווי שוק $ 29.61M$ 29.61M $ 29.61M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 29.61M$ 29.61M $ 29.61M אספקת מחזור 100.00M 100.00M 100.00M אספקה כוללת 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Caliber הוא $ 29.61M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של CAL50 הוא 100.00M, עם היצע כולל של 100000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 29.61M.