c8ntinuum מחיר היום

מחיר c8ntinuum (CTM) בזמן אמת היום הוא $ 0.03936337, עם שינוי של 4.62% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ CTM ל USD הוא $ 0.03936337 לכל CTM.

c8ntinuum כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 32,472,106, עם היצע במחזור של 824.93M CTM. ב‑24 השעות האחרונות, CTM סחר בין $ 0.03856683 (נמוך) ל $ 0.04137036 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.11106, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.0080516.

ביצועים לטווח קצר, CTM נע ב -0.22% בשעה האחרונה ו -4.63% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

c8ntinuum (CTM) מידע שוק

שווי שוק $ 32.47M$ 32.47M $ 32.47M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 34.99M$ 34.99M $ 34.99M אספקת מחזור 824.93M 824.93M 824.93M אספקה כוללת 888,888,360.4576089 888,888,360.4576089 888,888,360.4576089

שווי השוק הנוכחי של c8ntinuum הוא $ 32.47M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של CTM הוא 824.93M, עם היצע כולל של 888888360.4576089. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 34.99M.