קבל c8ntinuum תחזיות מחיר של לשנים 2026, 2027, 2028, 2030 ועוד. חזה כמה CTM יגדל בחמש השנים הקרובות או יותר. תחזית מיידית של תרחישי מחירים עתידיים בהתבסס על מגמות השוק והתחושות בשוק.

הזן מספר בין 100 ל 1,000 כדי לחזות את המחיר של c8ntinuum % לְחַשֵׁב *כתב ויתור: כל תחזיות המחירים מבוססות על קלט מהמשתמש. -- -- -- 0.00% USD מַמָשִׁי נְבוּאָה c8ntinuum תחזית מחירים עבור 2050-2025 (USD) c8ntinuum (CTM) תחזית מחיר לשנת 2025 (השנה) על פי התחזית שלך, c8ntinuum ייתכן שנראה צמיחה של 0.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.040975 בשנת 2025. c8ntinuum (CTM) תחזית מחיר לשנת 2026 (השנה הבאה) על פי התחזית שלך, c8ntinuum ייתכן שנראה צמיחה של 5.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.043024 בשנת 2026. c8ntinuum (CTM) תחזית מחיר לשנת 2027 (בעוד שנתיים) על פי מודול תחזית המחירים, מחירו העתידי הצפוי בשנת 2027 של CTM הוא $ 0.045175 עם 10.25% שיעור צמיחה. c8ntinuum (CTM) חזית מחיר לשנת 2028 (בעוד 3 שנים) על פי מודול תחזית המחירים, המחיר העתידי הצפוי בשנת 2028 של CTM הוא $ 0.047434 עם 15.76% שיעור צמיחה. c8ntinuum (CTM) תחזית מחיר לשנת 2029 (בעוד 4 שנים) על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2029 של CTM הוא $ 0.049806 עם 21.55% שיעור צמיחה. c8ntinuum (CTM) תחזית מחיר לשנת 2030 (בעוד 5 שנים) על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2030 של CTM הוא $ 0.052296 עם 27.63% שיעור צמיחה. c8ntinuum (CTM) תחזית מחיר לשנת 2040 (בעוד 15 שנים) בשנת 2040, המחיר של c8ntinuum עשוי לראות צמיחה של 107.89%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.085185. c8ntinuum (CTM) תחזית מחיר לשנת 2050 (בעוד 25 שנים) בשנת 2050, המחיר של c8ntinuum עשוי לראות צמיחה של 238.64%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.138757. שָׁנָה מחיר צְמִיחָה 2025 $ 0.040975 0.00%

2026 $ 0.043024 5.00%

2027 $ 0.045175 10.25%

2028 $ 0.047434 15.76%

2029 $ 0.049806 21.55%

2030 $ 0.052296 27.63%

2031 $ 0.054911 34.01%

2032 $ 0.057656 40.71% שָׁנָה מחיר צְמִיחָה 2033 $ 0.060539 47.75%

2034 $ 0.063566 55.13%

2035 $ 0.066744 62.89%

2036 $ 0.070082 71.03%

2037 $ 0.073586 79.59%

2038 $ 0.077265 88.56%

2039 $ 0.081128 97.99%

2040 $ 0.085185 107.89% הצג עוד לטווח קצר c8ntinuum תחזית מחירים להיום, מחר, השבוע ו-30 יום תאריך תחזית מחיר צְמִיחָה November 19, 2025(הַיוֹם) $ 0.040975 0.00%

November 20, 2025(מחר) $ 0.040981 0.01%

November 26, 2025(השבוע) $ 0.041014 0.10%

December 19, 2025(30 ימים) $ 0.041143 0.41% c8ntinuum (CTM) תחזית מחירים להיום המחיר החזוי עבורCTMב November 19, 2025(הַיוֹם) , הוא $0.040975 . תחזית זו משקפת את התוצאה המחושבת של אחוז הצמיחה המסופק ומעניקה למשתמשים תמונת מצב של תנועות מחירים פוטנציאליות להיום. c8ntinuum (CTM) תחזית מחירים למחר עבור November 20, 2025(מחר), תחזית המחירים עבורCTM , בשימוש 5% שיעור צמיחה שנתי , היא $0.040981 . תוצאות אלו מציעות תחזית משוערת לערך הטוקן בהתבסס על הפרמטרים שנבחרו. c8ntinuum (CTM) תחזית מחירים להשבוע לפיNovember 26, 2025(השבוע) , תחזית המחיר עבורCTM , בשימוש 5% בשיעור צמיחה שנתי, היא $0.041014 . תחזית שבועית זו מחושבת על בסיס אותו אחוז צמיחה כדי לספק מושג על מגמות מחירים פוטנציאליות בימים הקרובים. c8ntinuum (CTM) תחזית מחיר ל 30 ימים בהסתכלות על 30 הימים הקרובים, המחיר החזוי עבורCTM הוא $0.041143 . תחזית זו נגזרת בשימוש 5% בשיעור צמיחה שנתית כדי להעריך היכן עשוי להיות הערך של הטוקן לאחר חודש.

שווי שוק $ 33.80M$ 33.80M $ 33.80M אספקת מחזור 824.93M 824.93M 824.93M

c8ntinuum מחיר היסטורי על פי הנתונים העדכניים שנאספו בc8ntinuumדף המחירים החי , המחיר הנוכחי שלc8ntinuum הוא 0.040975USD. היצע במחזור של c8ntinuum(CTM) הוא 824.93M CTM , מה שמעניק לו שווי שוק של $33,802,026 . תְקוּפָה לשנות(%) לשנות(USD) גָבוֹהַ נָמוּך 24 שעות 0.52% $ 0.000212 $ 0.040975 $ 0.038566

7 ימים 0.45% $ 0.000184 $ 0.050612 $ 0.033875

30 ימים -17.41% $ -0.007136 $ 0.050612 $ 0.033875 ביצועים במשך 24 שעות ב-24 השעות האחרונות,c8ntinuum הראה תנועת מחירים של $0.000212 , המשקפת 0.52% שינוי של בערך. ביצועים במשך 7 ימים במהלך 7 הימים האחרונים,c8ntinuum נסחר בשיא של $0.050612 ושפל של $0.033875 . נרשם שינוי במחיר של 0.45% . מגמה אחרונה זו מציגה אתCTM הפוטנציאל של תנועה נוספת בשוק. ביצועים במשך 30 ימים בחודש האחרון,c8ntinuum חווה -17.41% שינוי, המשקף בערך $-0.007136 לערכו. זה מצביע על כך ש CTM עשוי לחוות שינויים נוספים במחיר בעתיד הקרוב.

איך c8ntinuum (CTM) מודול חיזוי מחיר עובד? c8ntinuum מודול תחזית המחירים של הוא כלי ידידותי למשתמש שנועד לעזור לך להעריך מחירים עתידיים פוטנציאליים של CTMעל בסיס הנחות הצמיחה שלך. בין אם אתה סוחר מנוסה או משקיע סקרן, המודול הזה מציע דרך פשוטה ואינטראקטיבית לחזות את הערך העתידי של הטוקן. 1. הזן את תחזית הצמיחה שלך התחל בהזנת אחוז הצמיחה הרצוי שלך, שיכול להיות חיובי או שלילי, בהתאם לתחזית השוק שלך. זה עשוי לשקף את הציפיות שלךc8ntinuum לגבי בשנה הקרובה, בחמש השנים הבאות, ואפילו בעשורים הבאים. 2. חשב את המחיר העתידי לאחר שהזנת את קצב הצמיחה, לחץ על כפתור 'חשב'. המודול יחשב באופן מיידי את המחיר העתידי החזוי של CTM , וייתן לך הדמיה ברורה של האופן שבו התחזית שלך משפיעה על ערכו של האסימון לאורך זמן. 3. חקור תרחישים שונים ניתן להתנסות בשיעורי צמיחה שונים כדי לראות כיצד תנאי שוק שונים עשויים להשפיע על המחיר של c8ntinuum. גמישות זו מאפשרת לך לנתח תחזיות אופטימיות ושמרניות כאחד, מה שעוזר לך לקבל החלטות מושכלות יותר. 4. סנטימנט משתמשים ותובנות קהילה המודול גם משלב נתוני סנטימנט של משתמשים, ומאפשר לך להשוות את התחזיות שלך לאלו של משתמשים אחרים. קלט קולקטיבי זה מציע תובנה חשובה לגבי האופן שבו הקהילה תופסת את העתיד שלCTM . אינדיקטורים טכניים לתחזית מחירים כדי לשפר את דיוק התחזית, המודול משתמש במגוון אינדיקטורים טכניים ונתוני שוק. אלה כוללים: ממוצעים נעים אקספוננציאליים (EMA): עוזר לעקוב אחר מגמת המחיר של הטוקן על ידי החלקת תנודות ומתן תובנה לגבי היפוכי מגמה פוטנציאליים. להקות בולינגר: מודד את התנודתיות של השוק ומזהה תנאים של קנייה יתרה או מכירה יתרה. אינדקס חוזק יחסי (RSI): מעריך את המומנטום שלCTM כדי לקבוע אם הוא נמצא בשלב שורי או דובי. התכנסות/סטייה בממוצע נע (MACD): מעריך את העוצמה והכיוון של תנועות המחיר כדי לזהות נקודות כניסה ויציאה פוטנציאליות. על ידי שילוב אינדיקטורים אלה עם נתוני שוק בזמן אמת, המודול מספק תחזית מחירים דינמית, שעוזרת לך להשיג תובנות עמוקות יותר לגבי הפוטנציאל העתידי של c8ntinuum.

מדוע CTM חיזוי מחירים חשוב?

CTM תחזיות מחירים הן חיוניות מכמה סיבות, והמשקיעים עוסקים בהן למטרות שונות:

פיתוח אסטרטגיית השקעות: תחזיות עוזרות למשקיעים לגבש אסטרטגיות. על ידי הערכת מחירים עתידיים, הם יכולים להחליט מתי לקנות, למכור או להחזיק קריפטוגרפיים.

הערכת סיכונים: הבנת תנועות מחירים פוטנציאליות מאפשרת למשקיעים לאמוד את הסיכון הקשור לנכס קריפטו מסוים. זה חיוני בניהול והפחתת הפסדים פוטנציאליים.

ניתוח שוק: התחזיות כוללות לרוב ניתוח מגמות שוק, חדשות ונתונים היסטוריים. ניתוח מקיף זה מסייע למשקיעים להבין את הדינמיקה בשוק ואת הגורמים המשפיעים על שינויי המחירים.

פיזור תיק השקעות: על ידי חיזוי אילו מטבעות קריפטוגרפיים עשויים להניב ביצועים טובים, משקיעים יכולים לגוון את התיקים שלהם בהתאם, ולפזר סיכונים על פני נכסים שונים.

תכנון לטווח ארוך: משקיעים המחפשים רווחים לטווח ארוך מסתמכים על תחזיות כדי לזהות מטבעות קריפטוגרפיים עם פוטנציאל לצמיחה עתידית.

מוכנות פסיכולוגית: הכרת תרחישי מחיר אפשריים מכינה את המשקיעים מבחינה רגשית ופיננסית לתנודתיות בשוק.

מעורבות קהילתית: תחזיות מחירי קריפטו מעוררות לעתים קרובות דיונים בקהילת המשקיעים, מה שמוביל להבנה רחבה יותר ולחוכמה קולקטיבית לגבי מגמות בשוק.

