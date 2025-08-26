עוד על CZRX

c0x מחיר (CZRX)

1 CZRX ל USDמחיר חי:

$0.00486077
-8.10%1D
c0x (CZRX) טבלת מחירים חיה
c0x (CZRX) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.0048116
24 שעות נמוך
$ 0.00535612
גבוה 24 שעות

$ 0.0048116
$ 0.00535612
$ 0.282705
$ 0.00256919
-0.19%

-8.17%

-4.97%

-4.97%

c0x (CZRX) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00484956. במהלך 24 השעות האחרונות, CZRX נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.0048116 לבין שיא של $ 0.00535612, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. CZRXהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.282705, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00256919.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, CZRX השתנה ב -0.19% במהלך השעה האחרונה, -8.17% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-4.97% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

c0x (CZRX) מידע שוק

$ 671.75K
--
$ 671.75K
138.20M
138,197,273.9910917
שווי השוק הנוכחי של c0x הוא $ 671.75K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של CZRX הוא 138.20M, עם היצע כולל של 138197273.9910917. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 671.75K.

c0x (CZRX) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של c0xל USDהיה $ -0.000431401712914196.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלc0x ל USDהיה . $ -0.0006544888.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלc0x ל USDהיה $ +0.0005225177.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של c0xל USDהיה $ -0.000617879664353085.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.000431401712914196-8.17%
30 ימים$ -0.0006544888-13.49%
60 ימים$ +0.0005225177+10.77%
90 ימים$ -0.000617879664353085-11.30%

מה זהc0x (CZRX)

Compound protocol balance token

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

c0x (CZRX) משאב

האתר הרשמי

c0xתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה c0x (CZRX) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות c0x (CZRX) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור c0x.

בדוק את c0x תחזית המחיר עכשיו‏!

CZRX למטבעות מקומיים

c0x (CZRX) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של c0x (CZRX) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על CZRX הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על c0x (CZRX)

כמה שווה c0x (CZRX) היום?
החי CZRXהמחיר ב USD הוא 0.00484956 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי CZRX ל USD?
המחיר הנוכחי של CZRX ל USD הוא $ 0.00484956. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של c0x?
שווי השוק של CZRX הוא $ 671.75K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של CZRX?
ההיצע במחזור של CZRX הוא 138.20M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של CZRX?
‏‏CZRX השיג מחיר שיא (ATH) של 0.282705 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של CZRX?
CZRX ‏‏רשם מחירATL של 0.00256919 USD.
מהו נפח המסחר של CZRX?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור CZRX הוא -- USD.
האם CZRX יעלה השנה?
CZRX ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את CZRX תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.