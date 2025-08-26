c0x (CZRX) מידע על מחיר (USD)

c0x (CZRX) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00484956. במהלך 24 השעות האחרונות, CZRX נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.0048116 לבין שיא של $ 0.00535612, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. CZRXהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.282705, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00256919.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, CZRX השתנה ב -0.19% במהלך השעה האחרונה, -8.17% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-4.97% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

c0x (CZRX) מידע שוק

שווי שוק $ 671.75K נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 671.75K אספקת מחזור 138.20M אספקה כוללת 138,197,273.9910917

שווי השוק הנוכחי של c0x הוא $ 671.75K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של CZRX הוא 138.20M, עם היצע כולל של 138197273.9910917. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 671.75K.