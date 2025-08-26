bZx Protocol (BZRX) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 1.64$ 1.64 $ 1.64 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00110095$ 0.00110095 $ 0.00110095 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) -- שינוי מחיר (7D) +10.51% שינוי מחיר (7D) +10.51%

bZx Protocol (BZRX) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00287381. במהלך 24 השעות האחרונות, BZRX נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. BZRXהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1.64, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00110095.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, BZRX השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו+10.51% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

bZx Protocol (BZRX) מידע שוק

שווי שוק $ 2.82M$ 2.82M $ 2.82M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 2.96M$ 2.96M $ 2.96M אספקת מחזור 980.78M 980.78M 980.78M אספקה כוללת 1,030,000,000.0 1,030,000,000.0 1,030,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של bZx Protocol הוא $ 2.82M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של BZRX הוא 980.78M, עם היצע כולל של 1030000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 2.96M.