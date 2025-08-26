עוד על BZRX

bZx Protocol סֵמֶל

bZx Protocol מחיר (BZRX)

לא רשום

1 BZRX ל USDמחיר חי:

$0.00287381
0.00%1D
USD
bZx Protocol (BZRX) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 06:13:39 (UTC+8)

bZx Protocol (BZRX) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0
$ 1.64
$ 0.00110095
--

--

+10.51%

+10.51%

bZx Protocol (BZRX) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00287381. במהלך 24 השעות האחרונות, BZRX נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. BZRXהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1.64, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00110095.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, BZRX השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו+10.51% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

bZx Protocol (BZRX) מידע שוק

$ 2.82M
--
$ 2.96M
980.78M
1,030,000,000.0
שווי השוק הנוכחי של bZx Protocol הוא $ 2.82M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של BZRX הוא 980.78M, עם היצע כולל של 1030000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 2.96M.

bZx Protocol (BZRX) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של bZx Protocolל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלbZx Protocol ל USDהיה . $ +0.0009954182.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלbZx Protocol ל USDהיה $ +0.0015481179.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של bZx Protocolל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0--
30 ימים$ +0.0009954182+34.64%
60 ימים$ +0.0015481179+53.87%
90 ימים$ 0--

מה זהbZx Protocol (BZRX)

bZx is a protocol for margin trading, borrowing, lending and staking enabling the building of Decentralized Applications for lenders, borrowers, and traders to interact with the most flexible decentralized finance protocol on multiple blockchains. bZx is a fully decentralized, community-run project, governed by the community vote for all major changes to the protocol. The BZRX token is a governance token that allows the bZx community to govern the protocol through staking BZRX token and voting in the bZx DAO. The bZx ecosystem is designed to emphasize community control over the protocol through governance, fee sharing, and voting.

bZx Protocol (BZRX) משאב

האתר הרשמי

bZx Protocolתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה bZx Protocol (BZRX) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות bZx Protocol (BZRX) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור bZx Protocol.

בדוק את bZx Protocol תחזית המחיר עכשיו‏!

BZRX למטבעות מקומיים

bZx Protocol (BZRX) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של bZx Protocol (BZRX) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על BZRX הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על bZx Protocol (BZRX)

כמה שווה bZx Protocol (BZRX) היום?
החי BZRXהמחיר ב USD הוא 0.00287381 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי BZRX ל USD?
המחיר הנוכחי של BZRX ל USD הוא $ 0.00287381. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של bZx Protocol?
שווי השוק של BZRX הוא $ 2.82M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של BZRX?
ההיצע במחזור של BZRX הוא 980.78M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של BZRX?
‏‏BZRX השיג מחיר שיא (ATH) של 1.64 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של BZRX?
BZRX ‏‏רשם מחירATL של 0.00110095 USD.
מהו נפח המסחר של BZRX?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור BZRX הוא -- USD.
האם BZRX יעלה השנה?
BZRX ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את BZRX תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
כתב ויתור

