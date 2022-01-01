bZx Protocol (BZRX) טוקנומיקה

גלה תובנות מרכזיות לגבי bZx Protocol (BZRX), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת.
USD

bZx Protocol (BZRX) מידע

bZx is a protocol for margin trading, borrowing, lending and staking enabling the building of Decentralized Applications for lenders, borrowers, and traders to interact with the most flexible decentralized finance protocol on multiple blockchains. bZx is a fully decentralized, community-run project, governed by the community vote for all major changes to the protocol.

The BZRX token is a governance token that allows the bZx community to govern the protocol through staking BZRX token and voting in the bZx DAO. The bZx ecosystem is designed to emphasize community control over the protocol through governance, fee sharing, and voting.

אתר רשמי:
https://bzx.network/

bZx Protocol (BZRX) טוקנומיקה & ניתוח מחיר

חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור bZx Protocol (BZRX), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף.

שווי שוק:
$ 2.82M
$ 2.82M
ההיצע הכולל:
$ 1.03B
$ 1.03B
אספקה במחזור:
$ 980.78M
$ 980.78M
FDV (שווי מדולל מלא):
$ 2.96M
$ 2.96M
שיא כל הזמנים:
$ 1.64
$ 1.64
שפל כל הזמנים:
$ 0.00110095
$ 0.00110095
מחיר נוכחי:
$ 0.00287381
$ 0.00287381

bZx Protocol (BZRX) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש

הבנת הטוקנומיקה של bZx Protocol (BZRX) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו.

מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים:

ההיצע הכולל:

המספר המקסימלי של BZRX אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם.

אספקה במחזור:

מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות.

ההיצע המקסימלי:

המקסימום הקבוע של כמות BZRXהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול.

FDV (שווי מדולל מלא):

מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור.

שיעור האינפלציה:

משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך.

למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים?

היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר.

היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך.

הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית.

FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר.

עכשיו כשאתם מבינים את BZRXטוקניומיקה, חקרו אתBZRXהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

BZRX חיזוי מחיר

רוצה לדעת לאן BZRX עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו BZRX משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית.

כתב ויתור

