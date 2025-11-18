BYUSD מחיר היום

מחיר BYUSD (BYUSD) בזמן אמת היום הוא $ 0.999328, עם שינוי של 0.00% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ BYUSD ל USD הוא $ 0.999328 לכל BYUSD.

BYUSD כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 10,540,498, עם היצע במחזור של 2.55M BYUSD. ב‑24 השעות האחרונות, BYUSD סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 1.5, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.502942.

ביצועים לטווח קצר, BYUSD נע ב -- בשעה האחרונה ו 0.00% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

BYUSD (BYUSD) מידע שוק

שווי שוק $ 10.54M$ 10.54M $ 10.54M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 2.55M$ 2.55M $ 2.55M אספקת מחזור 2.55M 2.55M 2.55M אספקה כוללת 2,550,680.050451 2,550,680.050451 2,550,680.050451

שווי השוק הנוכחי של BYUSD הוא $ 10.54M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של BYUSD הוא 2.55M, עם היצע כולל של 2550680.050451. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 2.55M.