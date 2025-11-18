BVM מחיר היום

מחיר BVM (BVM) בזמן אמת היום הוא $ 0.0097267, עם שינוי של 0.35% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ BVM ל USD הוא $ 0.0097267 לכל BVM.

BVM כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 241,415, עם היצע במחזור של 24.82M BVM. ב‑24 השעות האחרונות, BVM סחר בין $ 0.00889369 (נמוך) ל $ 0.01031005 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 6.94, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00889369.

ביצועים לטווח קצר, BVM נע ב +0.80% בשעה האחרונה ו -10.31% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

BVM (BVM) מידע שוק

שווי השוק הנוכחי של BVM הוא $ 241.42K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של BVM הוא 24.82M, עם היצע כולל של 99741589.87. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 970.19K.