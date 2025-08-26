Busy (BUSY) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.746078$ 0.746078 $ 0.746078 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.02% שינוי מחיר (1D) -12.27% שינוי מחיר (7D) +34.58% שינוי מחיר (7D) +34.58%

Busy (BUSY) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, BUSY נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. BUSYהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.746078, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, BUSY השתנה ב -0.02% במהלך השעה האחרונה, -12.27% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+34.58% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Busy (BUSY) מידע שוק

שווי שוק $ 123.46K$ 123.46K $ 123.46K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 123.46K$ 123.46K $ 123.46K אספקת מחזור 255.00M 255.00M 255.00M אספקה כוללת 255,000,000.0 255,000,000.0 255,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Busy הוא $ 123.46K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של BUSY הוא 255.00M, עם היצע כולל של 255000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 123.46K.