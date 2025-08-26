BURN (BURN) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 24 שעות נמוך $ 0 גבוה 24 שעות שיא כל הזמנים $ 0 המחיר הנמוך ביותר $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) -3.02% שינוי מחיר (7D) +11.81%

BURN (BURN) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, BURN נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. BURNהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, BURN השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -3.02% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+11.81% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

BURN (BURN) מידע שוק

שווי שוק $ 1.22M נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 1.22M אספקת מחזור 188.12B אספקה כוללת 188,121,742,909.6533

שווי השוק הנוכחי של BURN הוא $ 1.22M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של BURN הוא 188.12B, עם היצע כולל של 188121742909.6533. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.22M.