BunkerCoin (BUNKER) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.00169806 $ 0.00169806 $ 0.00169806 24 שעות נמוך $ 0.00194444 $ 0.00194444 $ 0.00194444 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.00169806$ 0.00169806 $ 0.00169806 גבוה 24 שעות $ 0.00194444$ 0.00194444 $ 0.00194444 שיא כל הזמנים $ 0.00863041$ 0.00863041 $ 0.00863041 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -1.03% שינוי מחיר (1D) -8.86% שינוי מחיר (7D) -20.27% שינוי מחיר (7D) -20.27%

BunkerCoin (BUNKER) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00170306. במהלך 24 השעות האחרונות, BUNKER נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00169806 לבין שיא של $ 0.00194444, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. BUNKERהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00863041, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, BUNKER השתנה ב -1.03% במהלך השעה האחרונה, -8.86% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-20.27% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

BunkerCoin (BUNKER) מידע שוק

שווי שוק $ 1.70M$ 1.70M $ 1.70M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 1.70M$ 1.70M $ 1.70M אספקת מחזור 999.74M 999.74M 999.74M אספקה כוללת 999,736,683.061188 999,736,683.061188 999,736,683.061188

שווי השוק הנוכחי של BunkerCoin הוא $ 1.70M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של BUNKER הוא 999.74M, עם היצע כולל של 999736683.061188. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.70M.