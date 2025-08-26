BunkerCoin מחיר (BUNKER)
BunkerCoin (BUNKER) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00170306. במהלך 24 השעות האחרונות, BUNKER נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00169806 לבין שיא של $ 0.00194444, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. BUNKERהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00863041, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, BUNKER השתנה ב -1.03% במהלך השעה האחרונה, -8.86% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-20.27% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
שווי השוק הנוכחי של BunkerCoin הוא $ 1.70M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של BUNKER הוא 999.74M, עם היצע כולל של 999736683.061188. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.70M.
במהלך היום, השינוי במחיר של BunkerCoinל USDהיה $ -0.000165724084931131.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלBunkerCoin ל USDהיה . $ +0.0001640366.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלBunkerCoin ל USDהיה $ +0.0020165797.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של BunkerCoinל USDהיה $ +0.0014308576592271375.
|תְקוּפָה
|לשנות (USD)
|לשנות (%)
|הַיוֹם
|$ -0.000165724084931131
|-8.86%
|30 ימים
|$ +0.0001640366
|+9.63%
|60 ימים
|$ +0.0020165797
|+118.41%
|90 ימים
|$ +0.0014308576592271375
|+525.66%
The world’s biggest private bunker is real, existing and owned by us. Bunker Coordinates: 51.857622222222, 11.025811111111 BunkerCoin is a project that creates safe havens in times of uncertainty and crisis. The focus is on the renovation and modernisation of the world's largest private bunker facility (codename Malachit / Komplexlager 12) close to Berlin (750’000 sqft of bunker space and 10’700’000 sqft of land above), which is designed to offer maximum protection. In addition, we will be developing an app that provides early warnings in the event of a crisis and efficiently coordinates evacuations, as well as enabling backup communication between the community. In the future, we also plan to offer customised panic rooms as well as private security services to provide the best possible support for the evacuation and safety of our community members. In the long term, we are planning further projects, such as in The Gambia, the friendliest and most peaceful country in Africa.
