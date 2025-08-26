Built Different (BUILT) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.00539371$ 0.00539371 $ 0.00539371 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.56% שינוי מחיר (1D) -9.43% שינוי מחיר (7D) +2.37% שינוי מחיר (7D) +2.37%

Built Different (BUILT) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, BUILT נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. BUILTהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00539371, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, BUILT השתנה ב +0.56% במהלך השעה האחרונה, -9.43% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+2.37% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Built Different (BUILT) מידע שוק

שווי שוק $ 32.35K$ 32.35K $ 32.35K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 32.35K$ 32.35K $ 32.35K אספקת מחזור 998.28M 998.28M 998.28M אספקה כוללת 998,281,586.178716 998,281,586.178716 998,281,586.178716

שווי השוק הנוכחי של Built Different הוא $ 32.35K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של BUILT הוא 998.28M, עם היצע כולל של 998281586.178716. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 32.35K.