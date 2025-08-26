עוד על BUILT

Built Different סֵמֶל

Built Different מחיר (BUILT)

לא רשום

1 BUILT ל USDמחיר חי:

--
----
-9.40%1D
mexc
USD
Built Different (BUILT) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 13:59:34 (UTC+8)

Built Different (BUILT) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00539371
$ 0.00539371$ 0.00539371

$ 0
$ 0$ 0

+0.56%

-9.43%

+2.37%

+2.37%

Built Different (BUILT) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, BUILT נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. BUILTהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00539371, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, BUILT השתנה ב +0.56% במהלך השעה האחרונה, -9.43% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+2.37% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Built Different (BUILT) מידע שוק

$ 32.35K
$ 32.35K$ 32.35K

--
----

$ 32.35K
$ 32.35K$ 32.35K

998.28M
998.28M 998.28M

998,281,586.178716
998,281,586.178716 998,281,586.178716

שווי השוק הנוכחי של Built Different הוא $ 32.35K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של BUILT הוא 998.28M, עם היצע כולל של 998281586.178716. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 32.35K.

Built Different (BUILT) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Built Differentל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלBuilt Different ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלBuilt Different ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Built Differentל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-9.43%
30 ימים$ 0-7.48%
60 ימים$ 0+9.12%
90 ימים$ 0--

מה זהBuilt Different (BUILT)

Built Different is not just a token; it’s a movement. Inspired by the relentless pursuit of greatness, Built Different embodies the spirit of innovation, ambition, and breaking barriers. Positioned as a standout project on the Solana ecosystem, it draws parallels to the meteoric rise of coins like $Sigma and $Giga, capturing the imagination of those who aspire for more in life and in crypto. Core Values: • Innovation: Pushing boundaries in the crypto space. • Resilience: Built to thrive in any market conditions. • Community: Empowering individuals to stride for more together. Why Built Different? Built Different is more than a financial asset—it’s a badge of honor for those who see themselves as visionaries, risk-takers, and builders of the future. With its catchy slogan and bold ethos, it appeals to a new generation of crypto investors who crave purpose beyond profits.

Built Different (BUILT) משאב

האתר הרשמי

Built Differentתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Built Different (BUILT) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Built Different (BUILT) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Built Different.

בדוק את Built Different תחזית המחיר עכשיו‏!

BUILT למטבעות מקומיים

Built Different (BUILT) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Built Different (BUILT) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על BUILT הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Built Different (BUILT)

כמה שווה Built Different (BUILT) היום?
החי BUILTהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי BUILT ל USD?
המחיר הנוכחי של BUILT ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Built Different?
שווי השוק של BUILT הוא $ 32.35K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של BUILT?
ההיצע במחזור של BUILT הוא 998.28M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של BUILT?
‏‏BUILT השיג מחיר שיא (ATH) של 0.00539371 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של BUILT?
BUILT ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של BUILT?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור BUILT הוא -- USD.
האם BUILT יעלה השנה?
BUILT ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את BUILT תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 13:59:34 (UTC+8)

כתב ויתור

