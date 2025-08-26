BUGO (BUGO) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: נמוך 24 שעות $ 0.00282724 גבוה 24 שעות $ 0.00303385 שיא כל הזמנים $ 0.00325136 המחיר הנמוך ביותר $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.41% שינוי מחיר (1D) -6.17% שינוי מחיר (7D) +14.58%

BUGO (BUGO) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00282959. במהלך 24 השעות האחרונות, BUGO נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00282724 לבין שיא של $ 0.00303385, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. BUGOהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00325136, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, BUGO השתנה ב -0.41% במהלך השעה האחרונה, -6.17% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+14.58% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

BUGO (BUGO) מידע שוק

שווי שוק $ 2.83M נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 2.83M אספקת מחזור 1.00B אספקה כוללת 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של BUGO הוא $ 2.83M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של BUGO הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 2.83M.