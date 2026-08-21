BUDDY BEAR מחיר היום

מחיר BUDDY BEAR (BUDDY) בזמן אמת היום הוא $ 0.075626, עם שינוי של 7.49% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ BUDDY ל USD הוא $ 0.075626 לכל BUDDY.

BUDDY BEAR כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 756,246, עם היצע במחזור של 10.00M BUDDY. ב‑24 השעות האחרונות, BUDDY סחר בין $ 0.069082 (נמוך) ל $ 0.075681 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.079501, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.05139.

ביצועים לטווח קצר, BUDDY נע ב +0.00% בשעה האחרונה ו +35.16% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 2.96K.

BUDDY BEAR (BUDDY) מידע שוק

שווי שוק $ 756.25K$ 756.25K $ 756.25K נפח (24 שעות) $ 2.96K$ 2.96K $ 2.96K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 756.25K$ 756.25K $ 756.25K אספקת מחזור 10.00M 10.00M 10.00M אספקה כוללת 10,000,000.0 10,000,000.0 10,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של BUDDY BEAR הוא $ 756.25K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 2.96K. ההיצע במחזור של BUDDY הוא 10.00M, עם היצע כולל של 10000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 756.25K.